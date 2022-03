Bruno Fernandes: "Tenho a certeza que vamos estar no Mundial"

Bruno Fernandes não tem dúvidas que a seleção portuguesa vai ultrapassar o "play-off" e vai estar no Mundial 2022, no Catar. Em entrevista aos meios oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, o médio destaca o fator casa.

"Tenho a certeza que nós vamos lá estar. Não tenho dúvidas de que vamos ganhar à Turquia, depois, venha quem vier, também vamos ganhar, principalmente porque jogamos em casa e tenho a certeza que o nosso povo vai encher o estádio e nos vai ajudar da melhor maneira possível", começou por dizer.

Na última vez que a seleção esteve reunida, Portugal perdeu em casa com a Sérvia e perdeu a qualificação direta para a prova.

"Agora o que interessa é olhar para a frente, para o próximo jogo. Independentemente daquilo que aconteceu, se não vencermos o próximo jogo com a Turquia, dificilmente estaremos no Mundial. O nosso foco, obviamente com dor e mágoa de não estarmos já qualificados e tranquilos, tem de estar nesse jogo. É mais uma oportunidade para podermos estar no Mundial", disse.

Para estar no Mundial, Portugal tem de eliminar a Turquia e o vencedor do jogo entre Itália, o campeão europeu, e a Macedónia.

Questionado sobre o subrendimento dos jogadores na seleção, Bruno Fernandes encara com normalidade, uma vez que cada um está mais rotinado às táticas dos clubes.

"É fácil perceber porque é as que as pessoas pensam isso, olhando para as individualidades que temos, para os talentos que nas suas equipas são as referências, mas se formos a reparar, nas nossas equipas temos maneiras diferentes de jogar, diferentes ideias de jogo, depois tens de tentar conjugar tudo isso numa equipa e encontrar um plano que funcione para todos da mesma maneira", termina.

Bruno Fernandes, de 27 anos, soma 40 internacionalizações e será uma das figuras da seleção portuguesa no "play-off" de acesso ao Mundial.

O jogo frente à Turquia joga-se a 24 de março, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.