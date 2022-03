Convocatória da seleção para o "play-off" a 17 de março

Fernando Santos anuncia a lista de convocados para o "play-off" de apuramento para o Mundial 2022 na quinta-feira, 17 de março, às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal enfrenta a Turquia na meia final do "play-off", agendada para 24 de março, às 19h45, no Estádio do Dragão.

Se ultrapassar a primeira eliminatória, a a seleção nacional jogará a final cinco dias depois, a 29, diante do vencedor do embate entre a Itália, campeã europeia, e a Macedónia do Norte. Este encontro terá lugar, também, no Estádio do Dragão, à mesma hora.