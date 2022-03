Éder em grande forma "seria uma excelente ajuda para a seleção"

Éder "seria uma excelente ajuda" para a seleção nacional no "play-off" de acesso ao Mundial 2022, no Catar.

Desde 2018 que Éder não joga pela equipa das quinas, mas hoje com 34 anos atravessa um bom momento de forma e estaria preparado para corresponder a uma chamada de Fernando Santos.

A ideia é de Bruno Marinho, treinador dos sub-19 do Al Raed, clube que Éder representa na equipa sénior. O técnico vê de perto Éder jogar e acredita que o avançado poderia ser útil, a 17 dias do Portugal-Turquia da meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial.

"Apesar dos 34 anos, continuo a achar que está bastante bem. Fez o golo da vitória no último sábado. Demonstra o que sempre mostrou, que é fortíssimo no jogo aéreo e nos duelos. É muito batalhador, forte fisicamente, continua a ser e está ainda mais experiente. Se pudesse ser uma solução e ajudar-nos a sonhar como fez no Euro 2016, seria uma excelente ajuda agora para o "play-off"", diz, a Bola Branca.

O treinador reconhece que Éder poderá não ter "visibilidade para ser chamado, mas era muito importante para Portugal estar no Mundial".

Éder, de 34 anos, leva seis golos em 17 jogos disputados pelo Al Raed, da Arábia Saudita, equipa que é treinada pelo português João Pedro Sousa.

Ao longo da carreira, Éder jogou no Tourizense, Académica, Braga, Swansea City, Lille, Lokomotiv de Moscovo e Al Read. Soma ainda cinco golos em 35 internacionalizações, tendo marcado o golo na final do Euro 2016, frente à França.

Olhos em Portugal

Bruno Marinho, de 41 anos, está na Arábia Saudita desde 2017, treinando escalões de formação no Al-Faisaly e Al Raed. O treinador está satisfeito no Médio Oriente e espera um dia chegar a um bom patamar em Portugal.

"As coisas têm corrido bem, têm surgido oportunidades e convites aqui na Arábia Saudita. Estão contentes com o meu trabalho. É uma oportunidade para trabalhar e continuar a evoluir para aparecerem novas oportunidades. Temos sempre a ambição de sermos treinadores no nosso país, é esse o meu objetivo. Querer evoluir e um dia ter uma oportunidade num contexto competitivo interessante em Portugal", termina.