Alvalade recebe dois jogos de Portugal na Liga das Nações

Portugal vai disputar os dois primeiros jogos em casa da fase de grupos da Liga das Nações no Estádio de Alvalade, conforme informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A casa do Sporting servirá de palco para as receções da seleção portuguesa a Suíça, a 5 de junho, e República Checa, quatro dias depois.

Inserido no grupo A, Portugal arranca a campanha na Liga das Nações a 2 de junho, diante da Espanha, em Sevilha. Três dias depois, recebe a Suíça, em Alvalade, e depois a República Checa, no dia 9. Passados três dias, a 12 de junho, a seleção nacional visita a Suíça, em Geneva.

A fase de grupos será concluída em setembro, com a deslocação à República Checa, no dia 24, e a receção à Espanha, três dias mais tarde.

Alvalade recebe seleção um ano depois

A seleção masculina não joga em Alvalade desde junho de 2021, um amigável com Israel, de preparação para o Euro 2020, que venceu por 4-0.

Estava planeado que o estádio do Sporting recebesse o Portugal-Sérvia da última jornada de qualificação para o Mundial 2022 (derrota por 1-2), em novembro, no entanto, o calendário sobrecarregado dos leões em casa levou a que o jogo decisivo fosse deslocado para o Estádio da Luz.

Como resultado da derrota nesse jogo, Portugal terá de disputar o "play-off" de acesso ao Qatar. Defronta a Turquia, na meia-final, a 24 de março, no Estádio do Dragão. Se vencer, encontrará na final Itália ou Macedónia do Norte, cinco dias depois, novamente em casa do FC Porto.

Todos os jogos de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações terão início às 19h45, além de relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.