Portugal perde com a Noruega e termina Algarve Cup em quarto

Portugal terminou a Algarve Cup em quarto, esta quarta-feira, ao perder com a Noruega, por 2-0, no jogo de atribuição do terceiro lugar.

A seleção nacional tinha batido a Noruega na fase de grupos, no entanto, o resultado inverteu-se neste jogo. Elisabeth Terland, aos 20 minutos, e Celin Bizet, aos 79, apontaram os golos da seleção norueguesa.

A Noruega não pôde contar com as duas maiores estrelas, a ponta de lança Ada Hegerberg, do Lyon, Bola de Ouro 2018, que está divorciada da seleção, e a extrema Caroline Graham Hansen, do campeão espanhol e europeu Barcelona, que se encontra lesionada. Ainda assim, participou na Algarve Cup com jogadoras de Barcelona, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Linkoping, San Diego Wave, entre outros grandes clubes.

A Suécia conquistou a Algarce Cup, após bater a Itália nos penáltis.