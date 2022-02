Mundial 2022. Lotação esgotada para o Portugal-Turquia

Estão esgotados os bilhetes para o Portugal-Turquia, jogo da meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, segundo adiantou, esta quarta-feira, à Lusa fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção nacional discute, a 24 de março, no Estádio do Dragão, um lugar na final do "play-off". Caso passe, defrontará, novamente na casa do FC Porto, no dia 29, a Itália, campeã europeia, ou a Macedónia do Norte.

Quem vencer a final garantirá um lugar no Mundial do Qatar.

Um ou dois dos últimos dois campeões da Europa, Portugal (2016) e Itália (2020), verão o Mundial 2022 no sofá, em novembro e dezembro.