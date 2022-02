Portugal mantém-se no oitavo lugar do "ranking" FIFA

Portugal começa 2022 como terminou 2021: no oitavo lugar do "ranking" de seleções da FIFA.

A seleção nacional, que não jogou entretanto, apresenta, na atualização desta quinta-feira, os mesmos 1660.25 pontos da edição anterior.

A Bélgica continua a liderar, mas o "top-5" muda um pouco: a Argentina sobe a quarta e relega a Inglaterra para a quinta posição.

Nota, ainda, para mais duas mexidas entre os 15 primeiros. A Alemanha sobe ao 11.º lugar e fica às portas do "top-10", seguida do México, que ascende a 12.º. Caem Estados Unidos, para o 13.º posto, e Suíça, para 14.ª.

Portugal falhou o acesso direto ao Mundial 2022, pelo que tem de disputar o "play-off". A 24 de março, recebe a Turquia, no Dragão. Caso vença, defrontará Itália ou Macedónia do Norte, no mesmo estádio.