Sub-21. Portugal enfrenta Islândia em Portimão na qualificação para o Europeu

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 vai enfrentar a Islândia, em 25 de março, em Portimão, para o Grupo D de qualificação para o Europeu de 2023 da categoria, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O embate da seleção comandada por Rui Jorge, que lidera o agrupamento com 15 pontos em cinco jogos, frente à Islândia, quarta classificada com sete, está marcado para 25 de março, uma sexta-feira, às 20h15, no Portimão Estádio, na cidade algarvia.

Em 12 de outubro de 2021, a equipa das quinas, vice-campeã europeia do escalão, foi vencer em Reiquiavique por 1-0, com um golo do médio do FC Porto Fábio Vieira.

Quatro dias depois de receber a seleção islandesa, Portugal defronta a Grécia, segunda colocada com 14, em Tripoli, às 19h00 locais (17h00 em Lisboa).

Qualificam-se para a fase final do campeonato da Europa de 2023 de sub-21, a disputar na Roménia e na Geórgia, os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo classificado, enquanto os restantes segundos classificados vão disputar quatro vagas através dos "play-offs".

Portugal conta nove presenças em fases finais, tendo como melhores resultados as finais alcançadas em 1994, 2015 e 2021 e as meias-finais em 2004.