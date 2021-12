Portugal termina 2021 no oitavo lugar do "ranking" da FIFA

A seleção nacional termina 2021 no oitavo lugar do "ranking" de seleções masculinas da FIFA.

A equipa nacional não sobe nem desce, no entanto está mais próxima do nono lugar - soma 1660.25 pontos contra 1654.54 da Dinamarca - do que do sétimo, que pertence à Espanha, com 1705.75 pontos.

A tabela continua a ser liderada pela Bélgica, seguida do Brasil, segundo classificado, e da França, terceira.

Em março, Portugal vai disputar o "play-off" de acesso ao Mundial 2022. Na meia-final, recebe a Turquia, no Dragão. Caso passe, receberá depois Itália ou Macedónia do Norte, também no Porto.