Espanha derrota Portugal no jogo do centenário

A seleção portuguesa perdeu 7-4 com a Espanha, num jogo de lendas, que assinalou o centenário da primeira partida de sempre da equipa das quinas.

Dos dois lados estiveram craques do passado recente das respetivas seleções, mas foram os espanhóis a levar a melhor.

Na equipa lusa, treinada por Toni, estiveram Vítor Baia e Ricardo, na baliza, mas também Figo, Rui Costa, Maniche, Ricardo Carvalho, Bosingwa, Tiago, Simão, Pauleta e Hélder Postiga.

Os golos no Pavilhão João Rocha foram apontados por Rui Costa e Pauleta (3) do lado de Portugal, e Marchena, David Villa (2), Mendieta (2) e Luis Garcia (2) do lado espanhol.