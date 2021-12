Fernando Santos. “Não vale a pena antecipar favoritismos”

O selecionador nacional considera que não há favoritos na Liga das Nações.

Fernando Santos lembra que “na Liga das Nações ninguém quer ninguém, estamos no topo da nata da Europa, são os primeiros classificados, os dois primeiros potes são fortes. Não vale a pena antecipar favoritos”.

O técnico acrescenta, em declarações ao Canal 11, que “é um grupo [República Checa, Suíça e Espanha] muito consistente”.

Santos comenta o calendário: “É uma prova muito rápida, são seis jogos e torna tudo menos previsível, em julho e setembro, depende muito como se chegar a essa altura, são janelas difíceis, fim de época, com cansaço, com Portugal e Espanha com muitos jogadores nos campeonatos principais e finais de competições europeias de clubes, e depois é o contrário, início de época”.

O sorteio da Liga das Nações está fechado, mas Fernando Santos lembra que para a equipa das quinas o foco é outro: “Agora estamos totalmente centrados no que é o ‘play-off’ de março, fundamental para Portugal. Depois pensaremos na Liga das Nações, onde temos algo a dizer”.

Portugal ficou no grupo A2, juntamente com República Checa, Suíça e Espanha.