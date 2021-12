Portugal discute bilhete para o Mundial no Estádio do Dragão

Portugal vai discutir a presença no Mundial 2022 no Estádio do Dragão, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A casa do FC Porto será palco da meia-final do "play-off", frente à Turquia, a 24 de março de 2022. Caso a seleção nacional vença, disputará a final, de novo no Dragão, frente a Itália ou Macedónia do Norte, no dia 29.

Em declarações reproduzidas no site oficial da FPF, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, salienta que é "com prazer e total apoio" que o clube cede o Estádio do Dragão à equipa das quinas.

"Que o Dragão empurre a seleção para a vitória, como fez na conquista da Liga das Nações", declara Pinto da Costa, em alusão à conquista da primeira edição da nova prova de seleções da UEFA, em 2019.