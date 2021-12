Lendas de Portugal e Espanha defrontam-se a 17 de dezembro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vão organizar um Portugal – Espanha, entre lendas das duas seleções, para assinalar a passagem dos 100 anos sobre o primeiro jogo, que se realizou em Madrid, a 21 de dezembro de 1921.

O jogo está agendado para o próximo dia 17 de dezembro, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, a partir das 19h15.

Estão confirmadas as presenças de Luís Figo, Rui Costa, Deco, Maniche ou Vítor Baía do lado português, enquanto David Villa, Mendieta, Morientes, Luís Garcia ou Marchena estarão do lado espanhol.

Os bilhetes estão à venda exclusivamente na bilheteira online do site da FPF.