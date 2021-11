Portugal perde com a Alemanha na corrida ao Mundial 2023

Portugal perdeu na receção à Alemanha, por 1-3, esta terça-feira, em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2023.

No Estádio de São Luís, em Faro, as alemãs meteram a bola na baliza de Patrícia Morais logo aos cinco minutos, pelos pés de Lena Oberdorf, na sequência de um pontapé de canto. No entanto, a jogadora do Wolfsburgo estava em fora de jogo e o golo foi invalidado.

A imagem repetiu-se aos 15 minutos, mas com final feliz para a Alemanha. Lea Schuller, do Bayern de Munique, que esta época defrontou o Benfica na Liga dos Campeões, cabeceou para o fundo das redes após mais um canto.

A Alemanha dominava a toda a linha e, oito minutos depois, Svenja Huth ampliou. A avançada do Wolfsburgo pegou na bola ainda fora da área e disparou forte, rasteiro, sem hipótese para Morais.

Tantas oportunidades tinham as alemãs que o terceiro golo só demorou cinco minutos a chegar. Melanie Leupolz, do Chelsea, aproveitou um corte incompleto da defesa portuguesa e disparou forte à entrada da área. A bola desviou em Diana Gomes, traindo Morais, e entrou.

O jogo parecia encaminhado para uma goleada gorda, porém, ao minuto 33, Ana Borges fugiu à defesa da Alemanha e foi derrubada, na área, pela guarda-redes Merle Frohms.

Na conversão da grande penalidade, um minuto depois, Carole Costa atirou ao poste, mas a bola ressaltou nas costas de Frohms e entrou na baliza. Estava feito o primeiro golo de sempre de Portugal à Alemanha em jogos oficiais, o segundo contando com amigáveis (o primeiro fora há 24 anos, da autoria de Sónia Silva).

Segunda parte menos desequilibrada

Na segunda parte, houve oportunidades para cada lado, com especial pendor para a Alemanha. Portugal ainda tentou, num "pressing" final, fazer o 2-3, no entanto, o resultado manteve-se inalterado.

A seleção portuguesa terminou com 37% de posse de bola e seis remates, apenas um à baliza, contra 23 (13 ao alvo) da Alemanha.

Uma derrota expectável, dado que a Alemanha é uma das melhores do mundo: terceira classificada do "ranking" FIFA, ao passo que Portugal é apenas 30.º.

Apesar deste resultado, a equipa das quinas mantém-se no segundo lugar do grupo H, com 13 pontos, a cinco das alemãs, que lideram, e com mais quatro do que a Sérvia, terceira classificada.

Quem se apura logo e quem vai ao "play-off"?

Os vencedores dos nove grupos de apuramento seguirão diretamente para a fase final. Os segundos classificados participarão nos "play-offs".

Nos "play-offs", os três melhores segundos avançarão logo para a segunda ronda. Os restantes seis disputarão a primeira ronda, com três "play-offs" a uma só mão e os três vencedores avançarão para a segunda ronda. Estas três seleções mais as três isentas da primeira ronda defrontar-se-ão num "play-off" a uma mão definido por sorteio.

Os dois vencedores do "play-off" com melhor "ranking" (resultados no grupo de qualificação e segunda ronda de eliminatória) apuram-se para a fase final. O terceiro vencedor disputará os "play-offs" interconferência.

A fase final do Mundial realiza-se entre julho e agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal tenta apurar-se pela primeira vez.