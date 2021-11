Portugal goleia Israel e assume liderança do grupo H

A Seleção portuguesa de futebol feminino derrotou Israel, por 4-0, em partida de qualificação para o Campeonato do Mundo.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Carolina Mendes (3) e um de Diana Gomes.

Portugal dominou o jogo por completo em Portimão e outros tantos tentos ficaram por marcar.

Com este triunfo, as comandadas de Francisco Neto sobem, à condição, ao primeiro lugar do Grupo H de qualificação, com 13 pontos em 5 jogos, mais um que a Alemanha, que tem menos um jogo. A Sérvia é terceira, com seis pontos (menos um jogo), seguida da Turquia (menos dois encontros), sendo que Bulgária e Israel ainda não pontuaram.

As germânicas são precisamente as próximas adversárias de Portugal.

O primeiro classificado de cada grupo é apurado para o Mundial. O segundo segue para “play-off”.