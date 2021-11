Vanessa Marques. "É importante que Portugal não menospreze Israel”

A médio Vanessa Marques está de regresso à Seleção, depois de nove meses de ausência.

A jogadora do Sp. Braga assume "uma felicidade tremenda" por estar de volta e admite ter reencontrado "o mesmo ambiente familiar".

"É tão bom voltar a este espaço de elite. Receberam-me de braços abertos, como fazem sempre. Somos como uma família e sou sempre muito acarinhada, por colegas, equipa técnica e todo o 'staff'. É como se nunca estivesse estado fora da Seleção", referiu Vanessa Marques.

A jogadora, de 25 anos, está recuperada de lesão e agora diz sentir-se bem e pronta a “ajudar as minhas colegas na Seleção”.

A equipa das quinas vai agora ter uma dupla jornada: Israel e Alemanha, partidas de qualificação para o Mundial.

"O nosso foco neste momento tem de ser Israel. Pensar na Alemanha antes de ultrapassarmos Israel seria um erro", avisou.

Para Vanessa Marques, "é importante que Portugal não menospreze um adversário que vendeu cara a derrota frente à Alemanha".

Na quinta-feira, a partir das 18h00, só há uma receita: "É entrar com tudo e encarar o adversário com respeito e compromisso máximo. Israel tem as suas armas e nós não podemos nem queremos facilitar. Simples quanto isso".