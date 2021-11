Portugal mantém-se no oitavo lugar do "ranking" FIFA de seleções.

A equipa de Fernando Santos empatou com a República da Irlanda, em Dublin, e perdeu com a Sérvia (1-2) na Luz, tendo perdido a hipótese de se qualificar diretamente para o Mundial 2022. Porém, os maus resultados não se repercutem na atualização desta sexta-feira do "ranking".

A lista é liderada pela Bélgica, seguida pelo Brasil e pela França.