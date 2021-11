Saída de Fernando Santos da seleção "seria um erro" nesta altura

O treinador Henrique Calisto avisa que a seleção não deve prescindir de Fernando Santos antes do "play-off" de apuramento para o Mundial 2022.

Portugal falhou o acesso direto ao Qatar, depois da derrota, na Luz, com a Sérvia, na última jornada da fase de grupos, mas ainda pode lá chegar através do "play-off", que será jogado em março. Em entrevista a Bola Branca, o antigo selecionador do Vietname, com que conquistou o título de campeão do sudeste asiático, em 2008, defende a continuidade de Fernando Santos, pelo menos, para já. Calisto admite que a seleção joga pouco para o talento que tem, "mas esse não é um problema de agora".

“A seleção nunca teve um rendimento que se coadunasse com a soma dos jogadores de grande nível que tem. Não se colocaria esse problema se não houvesse um golo aos 90 minutos marcado pela Sérvia. A questão levanta-se porque perdemos. A questão deveria levantar-se sobre porque não jogamos há muito tempo tão bem como expectável. Por isso, acho que mudar de selecionador neste momento seria um erro", adverte.

Ainda assim, Henrique Calisto reforça que a seleção portuguesa deve jogar melhor futebol, "porque está abaixo do que seria possível".