"Fernando Santos ultrapassado é um argumento arcaico"

A Associação Nacional de Treinadores (ANTF) sai em defesa de Fernando Santos, apontado aos críticos do selecionador nacional que o argumento de que este está ultrapassado "é arcaico e já não se usa", porque, nestes tempos, "ninguém está desatualizado no futebol".

Em declarações a Bola Branca, o presidente da ANTF admite que a derrota com a Sérvia, que obriga Portugal a disputar o "play-off" de apuramento para o Mundial 2022, desiludiu toda a gente. Contudo, frisa também que a seleção tem "bons jogadores e um bom selecionador".

"Antes de Fernando Santos estávamos sempre apurados para Mundiais e Europeus?", questiona José Pereira. O dirigente assegura que, apesar de "as coisas se terem complicado", o selecionador nacional irá "com toda a determinação", em março de 2022, apurar Portugal para o Qatar.

Fernando Santos "não foge, nem deixa as coisas a meio"

Nas diversas críticas feitas ao selecionador, fala-se de um descrédito dos jogadores, algo que o antigo internacional grego Katsouranis, em entrevista a Bola Branca, negou ser possível. Caso contrário, Fernando Santos teria saído pelo próprio pé. José Pereira ouviu e corrobora.

"Se ele [Fernando Santos] sentisse que não reunia o consenso dos jogadores, do grupo de trabalho, assumiria essa posição sem qualquer tipo de preconceitos", esclarece o presidente da ANTF.

Outro cenário colocado foi a saída imediata do selecionador, abrindo portas a uma nova liderança e com tempo para, em março, comandar Portugal no "play-off". José Pereira elogia o entendimento entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e Fernando Santos. Algo "se calhar difícil de conseguir nos clubes", mas compreensível entre "duas pessoas e tratado com elevação".

Quanto a uma eventual saída nesta fase, o dirigente esclarece que Fernando Santos "não desiste, não foge, nem deixa as coisas a meio".

"Ele está com toda a força e determinação de conseguir o objetivo final, que é o apuramento para o Mundial", remata José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, em entrevista a Bola Branca.