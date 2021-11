Rúben Amorim convencido que Portugal vai estar no Mundial 2022

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, está convencido que Portugal vai garantir presença no Mundial 2022, no Qatar e recorda que "é do tempo" em que a seleção tinha sempre de ir ao "play-off" para carimbar presença nas fases finais.

"A Itália também tinha de vencer a Irlanda e não venceu. Os jogos são todos difíceis, acredito muito que vamos estar no Mundial. Sou do tempo em que íamos sempre ao 'play-off'. Vamos superar, ainda há hipótese", disse, em conferência de imprensa.

Sobre o futuro de Fernando Santos, Amorim tira a lição que as conquistas passadas não importam para o futuro dos treinadores.

"Acontece a qualquer treinador, é a lição que tiro. Mesmo vencendo no passado, tenho de estar muito concentrado. Independentemente do que se faz, o que importa é o dia de amanhã", atira.

O treinador de 36 anos foi internacional português em 14 ocasiões, tendo marcado presença nas fases finais dos Mundiais 2010 e 2014.