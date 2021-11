Sub-17 caem com Ucrânia e perdem estatuto de cabeça de série

A seleção de sub-17 perdeu o estatuto de cabeça de série no sorteio da ronda de elite de apuramento para o Europeu, esta terça-feira, ao cair diante da Ucrânia, na última jornada da fase de apuramento, por 3-2.

Portugal adiantou-se aos 13 minutos, por intermédio de João Gonçalves, mas Oleksiy Gusiev empatou aos 43. Dinis Rodrigues voltou a colocar a equipa das quinas em vantagem ao minuto 57, no entanto, quatro minutos depois, Mykyta Dzen restabeleceu novamente a igualdade. Ao cair do pano, Dmytro Kremchanin completou a reviravolta ucraniana.

A seleção nacional cai, assim, para o segundo lugar do grupo 11 da fase de apuramento. A Ucrânia, que tem os mesmos pontos mas vantagem no confronto direto, vence o grupo e será cabeça de série no sorteio para a ronda de elite, última etapa de qualificação para o Europeu.