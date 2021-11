​ Portugal não quer perder o "melhor Mundial de sempre"

O Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, arranca a 21 de novembro e a praticamente um ano antes do pontapé de saída, Luís Castro, treinador do Al-Duhail, não acredita em qualquer contratempo no aspeto organizativo.

“Não vai haver contrariedades porque o que se sente é uma grande vontade de fazer bem e o melhor mundial de sempre. Os estádios estão fantásticos e são lindíssimos. As estruturas rodoviárias, as linhas do metro, os hotéis, está tudo a ficar pronto. As relvas são tapetes autênticos devido às condições de calor e humidade, os estádios são bonitos e o clima vai ser bom. E mesmo que haja uma oscilação, os estádios têm ar condicionado. Acredito que vai ser o melhor Mundial de sempre", disse.



Portugal candidato, caso se apure?

A seleção portuguesa ainda não está qualificada para o Mundial. Com o segundo lugar no grupo A da fase de apuramento europeia, a equipa das quinas ficou atrás da Sérvia. Com essa classificação, resta á equipa portuguesa obter o passaporte para o Qatar via “play-off” marcado para março.

Caso se apure, Luís Castro acredita que a equipa portuguesa chegue à final, embora dependa de fatores elencados pelo treinador.

“Os jogadores de futebol passam por várias fases ao longo das carreiras e de cada época. Se os jogadores de referência da seleção estiverem inspirados e num grande momento vamos fazer um grande Mundial. Mas temos condições, equipa e selecionador para fazer um grande mundial”, atira.

Luís Castro elogia Fernando Santos e manifesta apoio ao selecionador nacional: “A seleção deu-nos uma grande lição quando foi campeã da Europa. O Fernando Santos nunca deixou de acreditar. Estava bem dentro do grupo e sabia o que estava a dizer, sentindo que podia ganhar a competição. Como confio muito nele, na equipa técnica e nos jogadores, tenho esperança de que Portugal possa fazer um grande mundial e chegar à final”, declara o treinador do Al-Duhail.