Portugal goleia Chipre e lidera corrida ao Euro sub-21

A seleção de sub-21 consolidou a liderança do grupo D de apuramento para o Euro 2022, esta terça-feira, com uma goleada sobre o Chipre.

Um "hat-trick" de Gonçalo Ramos, aos seis, 52 e 59 minutos, mais golos de Gonçalo Inácio, Fábio Vieira e Henrique Araújo, aos 21, 49 e 70 minutos, respetivamente, garantiram a goleada por 6-0, em Faro.

Portugal cimenta, assim, a liderança do grupo D, com o pleno de 15 pontos em cinco jogos, mais um do que a Grécia, segunda, que tem mais um jogo disputado, e mais oito do que o Chipre, terceiro classificado.