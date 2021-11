Europeu de hóquei em patins. Itália e Espanha empatam

Itália e Espanha empataram, por 4-4, esta terça-feira, na segunda jornada do Europeu de hóquei em patins, que decorre em Paredes.

Ferran Font adiantou os espanhóis, mas Cocco operou a reviravolta com um "hat-trick". Contudo, um bis de Ignacio Alabart e outro golo de Cesar Carballeira viraram novamente o resultado. Ao cair do pano, Federico Ambrosio restabeleceu o empate, que durou até final.

Com este resultado, a Espanha sobe ao primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, mais um que Portugal e França, que jogam entre si a partir das 21h45. A Itália é quarta classificada, com um ponto apenas.

Na primeira jornada, a seleção nacional derrotou a Alemanha, por 10-0.

Portugal é campeão do mundo, troféu conquistado em 2019, e tenta recuperar o título europeu perdido para a Espanha em 2018.