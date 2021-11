Conheça os possíveis adversários de Portugal no "play-off"

Estão definidos os potes para o sorteio do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, que a seleção portuguesa vai disputar em março de 2022.

Doze equipas serão sorteadas em três torneios com formato de "final four", com meias-finais e final a uma só mão.

Portugal é cabeça de série e sabe que jogará em casa na meia-final. Poderá defrontar Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa, equipas do pote 2.

Na final, não há impedimentos e são, também, adversários possíveis as restantes equipas do pote 1: Itália, Escócia, Rússia, Suécia e País de Gales. O palco do jogo decisivo será definido em sorteio.

As meias-finais do "play-off" terão lugar a 24 e 25 de março de 2022. As finais realizam-se a 28 e 29. Ao todo, há três vagas para o Qatar.

Confira os potes do sorteio:





Pote 1 (cabeças de série): Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales

Pote 2: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa