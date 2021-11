Selecionador "sem rumo", CR7 "irregular". Espanhóis explicam "debacle" de Portugal

A derrota caseira (1-2) da seleção nacional frente à Sérvia é manchete no portal da "Marca". O jornal espanhol tenta apresentar as razões para a "debacle" no apuramento para o Mundial 2022: para lá chegar, Portugal terá de disputar o "play-off", depois de ter falhado o acesso direto.

A primeira razão apresentada para a "ruína de Portugal" é o selecionador nacional. "Fernando Santos sem rumo", escrevem os espanhóis.

"Já não é intocável e começam a discutir-se as suas decisões. (...) Criticam-lhe o facto de contar com uma geração de futebolistas com um talento descomunal e não lhes ter sacado o sumo todo", pode ler-se.

O dedo também é apontado a Cristiano Ronaldo, "irregular e sem par de dança" na equipa das quinas. Portugal "continua a girar em torno" do seu capitão, que "acapara todo o caudal ofensivo". "Quando não tem um dia bom, a sua equipa não encontra soluções", assinala o jornal "Marca".

Bruno e os "velhotes" da defesa

Os espanhóis destacam outra estrela da companhia. "Se se pode personificar em alguém o mau momento de Portugal, quiçá seja em Bruno Fernandes", que segundo eles "não é o do Manchester" United.

A defesa "velha e sem sucessão" também merece atenção. Rúben Dias, de 24 anos, joga com Pepe, que aos 38 anos continua a ser o esteio do eixo. Se falta o capitão do FC Porto, joga José Fonte, de 37 anos.

"Não parece haver nada mais além do central do City. (...) Não parece haver ninguém que dê um passo em frente para instalar-se no centro da defesa com Dias com garantia de assegurar o futuro", lê-se.

Abram caminho aos "abre-latas"

Por último, nova crítica a Fernando Santos: a pouca utilização dos "desequilibradores", como Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves (que nem foi convocado), André Silva ou João Félix, com os melhores adversários.

"Desde o Europeu ficou a sensação de que havia vários jogadores desequilibradores que poderiam decidir diferentes jogos e que poucas oportunidades teriam. (...) Silva e Félix só tiveram um e sete minutos, respetivamente, no decisivo duelo com a Sérvia", aponta a "Marca".

Portugal falhou o apuramento direto para o Mundial ao perder com a Sérvia, por 1-2, no Estádio da Luz, no domingo, na última jornada da fase de grupos. Terá de disputar o "play-off", em que será cabeça de série.

A Rússia ficará no pote 1, pelo que não será adversária da equipa das quinas. República Checa, Escócia, Suécia e País de Gales podem calhar no pote 1 ou 2. Áustria e Macedónia são possíveis adversários, já que a sua presença no pote 2 é certa. Falta, ainda, apurar mais quatro seleções: Itália ou Suíça; Finlândia ou Ucrânia; Países Baixos, Turquia ou Noruega; e Inglaterra ou Polónia. O sorteio realiza-se no dia 26 de novembro.