Seleção sub-20 empata com a Alemanha

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 empatou com a Alemanha, 1-1, no segundo de dois jogos particulares que Portugal disputou no Estádio Municipal de Leiria.

Depois da vitória por 2-0 sobre a Inglaterra na quinta-feira, Portugal sentiu bem mais dificuldades frente a uma Alemanha versátil e disciplinada.

Um grande golo de Mathys Jean-Marie deu vantagem a Portugal no segundo tempo, mas a seleção nacional permitiu a igualdade a poucos minutos do fim, surpreendida por um ataque rápido que repôs justiça num encontro em que guarda-redes português foi o melhor em campo.

Já perto do final, Nankishi fugiu pela direita, cruzou e o mais perigoso dos alemães, Tim Lemperle, surgiu ao segundo poste a fazer o 1-1 final.