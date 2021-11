Saída de Fernando Santos? "Não faz sentido", defende presidente do Estoril

O presidente do Estoril Praia diz que não faz sentido pensar na saída de Fernando Santos da seleção.

O selecionador nacional está a ser muito criticado, após a derrota caseira com a Sérvia que inviabilizou o apuramento direto de Portugal para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Ainda assim, em Bola Branca, Alexandre Faria, que homenageou o técnico em janeiro de 2017, mostra-se confiante na ida lusa ao Qatar. Agora por via do "play-off" de março e com Fernando Santos "ao leme".

"Continuo a acreditar que temos todas as condições para estar no Mundial e, mais do que isso, a única pessoa que poderá garantir que isso aconteça é o nosso selecionador Fernando Santos. Conhece o grupo como ninguém, levou-o a vitórias que nunca obtivemos e é aquele que irá colocar-nos no Mundial. Vai dar-nos uma enorme alegria e vamos estar com inteira justiça no Qatar", começa por dizer.

Questionado diretamente sobre a possível saída de Fernando Santos da seleção, Alexandre Faria diz que "não faz sentido". "Não tem sido essa a postura nos últimos anos e, sobretudo, nada terminou", diz o líder dos canarinhos da Amoreira, onde o atual selecionador concluiu a sua carreira de futebolista e iniciou a de treinador.

De igual modo, Alexandre Faria confia que também o nível exibicional da equipa das quinas vai subir, embora sustente que nem sempre é possível conjugar a "nota artística" com os resultados.

"Este grupo, que já tantas alegrias nos tem dado, irá melhorar os seus níveis exibicionais, como também trazer os resultados que desejamos. Temos exemplos, ao longo da história do futebol, de seleções com grandes exibições e que não atingiam resultados. Por vezes os dois cenários não são possíveis. Como sucedeu com aquela seleção brasileira dos anos 80 que dava um prazer enorme ver jogar mas que não conquistou qualquer título. Muitas vezes o nível artístico não é compatível com os resultados que se pretendem atingir", sublinha o dirigente.