Chaínho pede aos portugueses que não tenham memória curta com Fernando Santos

Carlos Chaínho acredita que Fernando Santos tem condições para apurar Portugal para a fase final do Mundial 2022, no Qatar.

O selecionador nacional tem sido alvo de muitas críticas após a derrota (1-2) com a Sérvia que impediu Portugal de garantir o apuramento direto para o Mundial. Em entrevista a Bola Branca, Chaínho, que foi treinado por Fernando Santos no Estrela da Amadora, FC Porto e Panathinaikos, da Grécia, lamenta que o trabalho feito pelo treinador seja questionado e que a sua continuidade na Federação esteja a ser posta em causa.

O antigo jogador pede aos adeptos que não tenham memória curta sobre o trabalho do selecionador, com quem tem uma relação próxima.

"A memória é curta no futebol. As pessoas sabem a ligação que tenho com o mister, mas não é isso que me move, eu vejo o futebol como é. Quando ganhámos o Europeu [2016] e a Liga das Nações [2019], foram todos. Quando as coisas não correm tão bem, a culpa é do Fernando Santos. E isto não é de agora. O mister está ciente das dificuldades, mas vai saber como melhorar as coisas e tem condições para levar a nossa equipa ao Mundial", refere o antigo médio à Renascença.