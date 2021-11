​Reação dos jogadores: “Temos de pedir desculpas”

Bernardo Silva



"Um péssimo jogo de Portugal. Marcámos cedo e deixámos de jogar. A exibição foi péssima, não consigo explicar. Vamos jogar um playoff, mas em casa com 65 mil pessoas temos de fazer melhor. Temos de pedir desculpas, ver o que falhou e pensar no playoff. O plano inicial era tentar ter bola o que não aconteceu sequer em 10 minutos, nunca estivemos melhor que a Sérvia. Isso é inadmissível e temos de melhorar em março."

Palhinha

"Estamos aqui para assumir a responsabilidade pois não fizemos um bom jogo pois só defendemos na segunda parte. O balneário está de rastos por não ter o apuramento direto, mas vamos atrás da qualificação no palyoff. Acho que a Sérvia foi feliz por marcar nos minutos finais, defendemos mais do que pretendíamos. Tínhamos valor para estar no Mundial, e vamos dar a volta a isto. Custa-nos a todos. Temos de reagir sempre às derrotas que não acontecem por acaso, a vida não é uma constante de vitórias, e isto tem de dar-nos estímulo".



[em atualização]