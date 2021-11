Paulo Bernardo com Covid-19

O médio Paulo Bernardo testou positivo à Covid-19. O jogador está ao serviço da Seleção de Sub-21.

Exames de despistagem da FPF realizados ao plantel da equipa de “esperanças”, que prepara a partida contra o Chipre, deu positivo no caso do atleta do Benfica.

A comunicação foi feita precisamente pela equipa da Luz.

Já a FPF acrescenta que André Almeida, do V. Guimarães, também está dispensado e irá cumprir um período de isolamento profilático, por exposição.

O Portugal - Chipre está marcado para a próxima terça-feira, em Faro.