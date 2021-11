A Seleção Sub-17 venceu País de Gales, por 2-1, na segunda jornada do Grupo 11 de apuramento para o Europeu da categoria em 2022.

Os golos da equipa das quinas no estádio Algarve foram apontados por Diogo Monteiro e Rodrigo Ribeiro.

Com este triunfo, os comandados de José Lima assumem a liderança do grupo, com seis pontos, e garantem o acesso à Ronda de Elite.

Este foi o segundo triunfo de Portugal depois do 5-0 ao Cazaquistão. No próxima dia 16 defronta a Ucrânia.