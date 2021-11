Por Portugal e pelos portugueses”. Cristiano Ronaldo quer estar no Mundial

O capitão da Seleção portuguesa deixa mensagem antes da partida decisiva contra a Sérvia de qualificação para o Mundial 2022.

"É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Catar 2022!", escreveu Cristiano Ronaldo.

A equipa das quinas vai defrontar a Sérvia, este domingo, no estádio da Luz, na última partida de qualificação para o Mundial 2022. A Portugal basta um empate para garantir a entrada direta no Qatar. Em caso de derrota segue para o “play-off”.