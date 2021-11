Rosic alerta Portugal para a "melhor Sérvia dos últimos anos"

Lazar Rosic, central do Moreirense, acredita que Portugal vai defrontar a "melhor Sérvia dos últimos anos" no "mata-mata" pela vaga de acesso direto ao Mundial 2022. O defesa de 28 anos está desde 2016 em Portugal, com passagens pelo Braga, Nacional e Moreirense, onde joga há três temporadas. Em entrevista a Bola Branca, Rosic destaca um grupo unido na seleção sérvia, o que não existia em anos anteriores. "Acho que o ponto forte é o coletivo. Antigamente, parece-me que não existia isto. Este selecionador conseguiu criar um grupo forte. Os jogadores percebem o simbolismo da Sérvia, lutam. É a melhor Sérvia dos últimos anos. Mérito do selecionador e dos jogadores, que acertaram nos princípios do treinadores", disse. Dragan Stojkovic assumiu o comando técnico da seleção depois de falhado o acesso ao Euro 2020 e colocou a Sérvia na luta direta por um lugar no Mundial do Catar. Rosic destaca o trabalho do técnico, antiga figura da seleção. "Infelizmente a Sérvia não foi ao Euro, mas mudou o treinador, que é um grande homem. É um craque e tem o respeito de todos os jogadores. Agora temos uma nova Sérvia, com mentalidade diferente, um futebol muito positivo e isso nota-se nos jogos", analisa. Rosic nunca chegou à seleção, mas nos sub-19 e sub-21 conheceu alguns dos jogadores da seleção atual: "Joguei com o Spajic [Feyenoord], o Mitrovic [Fulham] e conheço bem o Kostic, somos da mesma cidade e jogamos a formação juntos".

Portugal é favorito, mas Sérvia quer vencer na Luz Para o central do Moreirense, Portugal tem um ligeiro favoritismo, mas "todos acreditam na Sérvia" que é possível vencer no Estádio da Luz. "Portugal é um pouco mais favorito do que a Sérvia, estou aqui há muitos anos e acompanho o campeonato e a seleção. Estou pela Sérvia, mas Portugal é favorito. A Sérvia tem obrigação de ir para jogo olhos nos olhos só com o pensamento de vencer, do primeiro ao último minuto. O empate serve para Portugal qualificar-se direto e Sérvia vai ao play-off. Acho que a Sérvia tem de ir olhos nos olhos, vai ser assim e vai tentar de tudo para vencer", atira. Portugal empatou a dois golos em Belgrado, num jogo polémico com um golo por validar nos descontos a Cristiano Ronaldo. O remate do capitão cruzou a linha de golo, mas não foi validado pela equipa de arbitragem. Rosic lamenta a situação, mas acredita que o empate foi justo.

Rosic frente ao FC Porto. Foto: Manuel Fernando Araujo/EPA Foto: José Coelho/Lusa Rosic ao serviço do Braga, na Liga Europa. Foto: EPA Foto: Pedro Loureiro/Moreirense