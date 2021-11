Golo de Gonçalo Ramos dá a vitória à seleção sub-21 no Chipre

A seleção nacional de sub-21 foi até ao Chipre vencer por 1-0 e segue com um registo imaculado na qualificação para o Campeonato da Europa.

O único golo do jogo foi apontado por Gonçalo Ramos, aos 15 minutos de jogo, depois de uma assistência de André Almeida. Foi o quinto golo do avançado do Benfica nesta qualificação.

O selecionador Rui Jorge não esteve no banco, uma vez que está infetado com a Covid-19. O adjunto Romeu Almeida assumiu a liderança da equipa.



Portugal segue com um percurso sem deslizes na qualificação para o Mundial de 2023. A seleção lidera o grupo 4, com 12 pontos, 14 golos marcados e ainda nenhum tento sofrido.

Já a seleção do Chipre perde pela primeira vez e é terceira classificada, com 7 pontos, atrás da Grécia, com 11 pontos.