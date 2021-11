Experiência na "final". Daniele Orsato apita Portugal-Sérvia

O árbitro italiano Daniele Orsato foi nomeado para apitar a receção de Portugal à Sérvia, no Estádio da Luz, no domingo, jogo decisivo para as contas finais do grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

O juiz da final da Liga dos Campeões de 2020, de 45 anos, terá como árbitros assistentes os compatriotas Cirro Carbonne e Giorgio Peretti. No videoárbitro (VAR) estará o também italiano Massimiliano Irrati.

Portugal lidera o grupo A de qualificação, com os mesmos 17 pontos da Sérvia, mas com melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8). Basta um empate para chegar ao Qatar. Caso perca, terá de ir ao "play-off".

O Portugal-Sérvia está marcado para domingo, às 19h45, no Estádio da Luz. A "final" do apuramento para o Mundial terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.