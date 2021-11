Daniele Orsato é "escolha natural" para apitar o Portugal-Sérvia

Daniele Orsato é uma "escolha natural" para apitar o Portugal-Sérvia, que decide a equipa que vai diretamente ao Mundial 2022, no Catar. Paulo Pereira, especialista em arbitragem da Renascença, recorda a caminhada do árbitro italiano de 45 anos.

"Tem 249 jogos na Serie A, 38 na Liga dos Campeões, três no último Euro 2020 e é árbitro FIFA desde 2004. É o melhor cartão de visita que podemos fazer do árbitro. É uma nomeação que vejo como natural, a experiência ao serviço do futebol nos jogos mais importantes", considera,

O juiz da final da Liga dos Campeões de 2020, de 45 anos, terá como árbitros assistentes os compatriotas Cirro Carbonne e Giorgio Peretti. No videoárbitro (VAR) estará o também italiano Massimiliano Irrati.

Paulo Pereira traçou ainda o perfil de um árbitro que tem por hábito mostrar muitos cartões: "Em termos de perfil, é um árbitro muito disciplinador, na Serie A tem uma média de oito amarelos mostrados. Esteve na Luz no Benfica-Barcelona e mostrou oito cartões amarelos e um vermelho. Num jogo desta importância, é um fator a ter em conta. Vejo uma nomeação positiva, é um árbitro capaz".

Portugal lidera o grupo A de qualificação, com os mesmos 17 pontos da Sérvia, mas com melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8). Basta um empate para chegar ao Qatar. Caso perca, terá de ir ao "play-off".

O Portugal-Sérvia está marcado para domingo, às 19h45, no Estádio da Luz. A "final" do apuramento para o Mundial terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.