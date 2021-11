Bernardo Silva regressa aos treinos e está apto para a Sérvia

Bernardo Silva está recuperado e já integrou a sessão de treino da seleção nacional.

O médio do Manchester City falhou o jogo de quinta-feira na Irlanda, que terminou com um empate sem golos, mas já integrou a sessão desta sexta-feira, na Cidade do Futebol.

De resto, os titulares do jogo na Irlanda ficaram no ginásio, a fazer trabalho de recuperação física.

Portugal recebe a Sérvia no domingo, no Estádio da Luz, e precisa apenas de um empate para garantir presença na fase final do Mundial 2020. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.