Seleção visita República da Irlanda para facilitar contas da final com a Sérvia

Portugal defronta, esta quinta-feira, a República da Irlanda, em Dublin, no penúltimo jogo de qualificação para o Mundial 2022. Haverá, pelo menos, uma alteração no onze inicial, devido à ausência de Bernardo Silva.

O médio do Manchester City falhou os dois treinos de preparação e nem sequer viajou com a comitiva para a capital irlandesa. Ficou em Lisboa, para prosseguir com o tratamento aos problemas musculares.

Com dois jogos para disputar, o campeão europeu de 2016 ocupa o segundo lugar do grupo A, com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia (17), que tem mais um encontro disputado. O duelo com os sérvios, no domingo, no Estádio da Luz, assumirá sempre caráter decisivo.

Em caso de vitória ou empate em Dublin, Portugal precisará apenas de um empate frente à Sérvia, na derradeira partida, para carimbar a qualificação direta para o Qatar, porque só o primeiro lugar a garante. O segundo obriga à participação num "play-off". Se perder com os irlandeses, a equipa das quinas precisará mesmo de bater os sérvios.