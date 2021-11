Scolari duvida da candidatura de Portugal à conquista do Mundial

Luiz Felipe Scolari tem "algumas dúvidas" sobre se Portugal pode ter estatuto de candidato à conquista do Mundial de futebol no Catar, em 2022. Em entrevista à Renascença, o antigo selecionador nacional exclui a equipa das quinas do lote de quatro ou cinco países que elege como potenciais campeões do mundo. "Acredito na qualificação da seleção portuguesa. Mas para ser candidata ao título tenho algumas dúvidas. Há quatro ou cinco países que estarão provavelmente com outras condições técnicas e com melhores equipas", afirma.

Com isto Scolari não quer dizer que Portugal, campeão da Europa em 2016, não tem possibilidades de vencer o Campeonato do Mundo. O treinador veste a pele de adepto e manifesta confiança num cenário de conquista: "São jogos a eliminar e se nós, e digo nós Portugal. estivermos num dia bom e jogarmos bem, podemos eliminar grandes adversários. Primeiro, acredito que vamos qualificar-nos. Segundo, [acredito] que Portugal vai ter sucesso no Mundial”, afirma o técnico brasileiro, em declarações exclusivas a Bola Branca.

A seleção portuguesa nunca ganhou o Mundial de futebol. Fernando Santos já disse que é fundamental acreditar que o sonho é possível. E antes, no sorteio da fase de grupos, referiu que para a seleção ser candidata a campeã do mundo teria primeiramente de qualificar-se para a fase final. Luiz Felipe Scolari, selecionador de Portugal entre 2003 e 2008. Orientou a seleção no Europeu de 2004, em que a equipa das quinas ficou em segundo lugar, chegando à final em Lisboa e perdendo o jogo decisivo com a Grécia.