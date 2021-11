Felipão aposta em golos de Ronaldo e prevê novo recorde no Mundial

“Não tenho dúvidas de que o Cristiano vai estar no Mundial e cada vez melhor (...) Estará no Mundial e a marcar golos dando alegrias a todos os portugueses que merecem. O Cristiano quando começar o Mundial terá 37 anos e nove meses. Estará presente e muito bem”, garante Luiz Felipe Scolari, em entrevista exclusiva a Bola Branca.

Luiz Felipe Scolari acredita que Cristiano Ronaldo vai obrigar a que se escreva mais uma adenda nos livros de história do futebol, quando marcar golos no Mundial 2022, no Catar. O antigo selecionador nacional, responsável pela estreia de CR7 na equipa das quinas em 2003, lança a previsão como uma certeza.

Na seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, para além de ser o máximo marcador com 115 golos, é também o mais internacional jogador de sempre, ao vestir por 182 vezes a camisola das quinas. A primeira foi em Chaves, num particular de preparação com o Cazaquistão, a 20 de Agosto de 2003. O selecionador era Luiz Felipe Scolari, que hoje fala do "menino" como um "exemplo para todos nós".

"Um exemplo para o mundo. Tem cuidado com a saúde e todos os detalhes para jogar futebol", acrescenta.