Ausência de Rui Jorge não tira confiança à seleção de sub-21

A ausência de Rui Jorge não retira confiança à seleção nacional de sub-21 para os jogos com Chipre, de apuramento para o Euro 2023.

O selecionador testou positivo à Covid-19 e entrou em isolamento, pelo que não poderá sentar-se no banco de suplentes. Será rendido pelo adjunto Romeu Almeida que, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, garante que o grupo não se ressentirá.

"O grupo está tranquilo e sabe o que tem para fazer. Vamos continuar a fazer o que temos feito com normalidade", assegurou o técnico.

Rumo ao Europeu

O primeiro de dois encontros com Chipre realiza-se na ilha do Mediterrâneo, na sexta-feira. Romeu Almeida espera "um jogo difícil".

"Chipre tem uma boa equipa, com jogadores tecnicistas. Vamos tentar mostrar a nossa qualidade, conquistar os três pontos e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo", salientou o adjunto de Rui Jorge.

Portugal segue no primeiro lugar do grupo D de apuramento para o Europeu, com nove pontos, após três vitórias em três jogos. Em segundo, está a Grécia, com oito pontos. Chipre completa o pódio, com sete.

A seleção nacional de sub-21 visita os cipriotas na sexta-feira, às 16h00, e recebe-os quatro dias depois, a 16 de novembro, às 19h15, em Faro.