Tiago Djaló dispensado da seleção sub-21 devido a lesão

Tiago Djaló foi dispensado da seleção nacional de sub-21, que prepara o duplo compromisso frente a Chipre, de apuramento para o Europeu.

De acordo com o site oficial da Federação, o central do Lille tem apresentado queixas musculares nos últimos dias e não viajará para a ilha de Chipre. No seu lugar, Rui Jorge leva Alexandre Penetra, do Famalicão, que fora chamado já durante a tarde de terça-feira.

A seleção de sub-21 viaja esta quarta-feira, pelas 14h30, para Larnaca, onde defrontará os cipriotas na sexta-feira, às 16h00. Quatro dias depois, a 16 de novembro, às 19h15, a equipa das quinas recebe Chipre em Faro.

Portugal segue no primeiro lugar do grupo D de apuramento para o Europeu, com nove pontos, após três vitórias em três jogos. Em segundo, está a Grécia, com oito pontos. Chipre completa o pódio, com sete.