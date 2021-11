​Stefanovic torce pela Sérvia, mas Portugal deve vencer "sem problemas"

Igor Stefanovic usa o conhecimento que tem do futebol português para, em Bola Branca fazer a antevisão do jogo decisivo de domingo no Estádio da Luz, da fase de qualificação para o Mundial de 2022.

O guarda-redes sérvio, dos quadros do Leixões, atribui o favoritismo a Portugal e prevê que os sérvios não terão chances de discutir o resultado.

“Conhecendo bem as duas seleções e a importância do jogo, acho que Portugal vai ganhar. A equipa portuguesa tem uma grande probabilidade de triunfar. Poderá sentir algumas dificuldades, mas a minha opinião é que Portugal tem mais chances de sair com os três pontos e acabará por conseguir vencer sem problemas. A seleção portuguesa é excelente, tanto individual como coletivamente, e é favorita”, considera Stefanovic.



As ausências de Rafa Silva e João Mário, que "estão em forma" pelo Benfica, na equipa portuguesa não alteram a ideia de Stefanovic.

“Portugal, além dos 11 titulares, tem mais uns 15 jogadores de grande nível que podem substituir qualquer um. Jogam em casa e estão motivados. Portugal é um país que desenvolveu muito bem o futebol. É praticamente o único desporto que se pratica aqui. Rafa e João Mário podem fazer alguma falta, mas os jogadores que vão entrar vão colmatar essas ausências sem problema nenhum”, argumenta o guardião.

Stefanovic insiste na ideia de a equipa das quinas ser amplamente favorita para o jogo com a Sérvia, dado que, em casa, "raramente falha".

“Com a experiência que tem, sobretudo, na defesa, vai vencer o jogo. Sou Sérvio e fica-me mal falar assim, mas sou muito realista. O papel da Sérvia vai ser muito difícil, seja qual for a equipa que jogue”, assume.

Grujic apontado ao onze





Na convocatória da Sérvia, estão três nomes que jogam em Portugal: Mile Svilar e Nemanja Radonjic, do Benfica, e Marko Grujic, do FC Porto.

Stefanovic aponta o jogador portista à titularidade. “Grujic tem grande talento e começou a jogar com mais frequência. O Liverpool contratou-o na altura ao Estrela Vermelha pelo seu grande potencial. Pelas mesmas razões, o Radonjic emprestado ao Benfica foi contrato pelo Marselha. Embora não tenha a certeza, creio que o Grujic vai jogar a titular."

Por outro lado, o guarda-redes do Leixões não espera que Radonjic seja titular: "Conhecendo o sistema de jogo da seleção da Sérvia, em 3-5-2, Grujic deve jogar no meio-campo. Radonjic não jogará de início."

Os perigos da Sérvia

Numa análise à seleção da Sérvia e à estrutura tática da equipa, Stefanovic elege o meio-campo e o ataque como os setores mais fortes.

“No meio-campo, pode ser um jogador muito influente o Milinkovic-Savic, que joga na Lázio. Também destaco o extremo Filip Djuricic [ex-Benfica], o Vlahovic da Fiorentina, que está em grande forma, e o Luca Jovic, que vai jogar e pode dar trabalho aos defesas-centrais de Portugal. Mas em todos os setores Portugal é superior pelos nomes dos jogadores e pelo valor coletivo do seu conjunto", reitera o guarda-redes sérvio.

Stefanovic lembra que Portugal só sofreu um golo em casa, até agora, e reforça que "será muito difícil para a Sérvia" vencer no Estádio da Luz.

"Claro que vou torcer pela Sérvia, mas não vamos ter grandes possibilidades de ganhar, porque a equipa portuguesa está numa onda positiva. Estão muito confiantes”, conclui o guardião, de 33 anos.

Portugal joga na quinta-feira em Dublin, com a República da Irlanda. No domingo, com a Sérvia, define quem vence o grupo e acede diretamente ao Mundial 2022. O segundo classificado terá acesso a um "play-off".

Os dois jogos da seleção nacional estão marcados para as 19h45 e terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.