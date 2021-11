Selecionador nacional de sub-21 testa positivo à Covid-19

O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, testou positivo à Covid-19 na terça-feira, comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No site oficial, a FPF informa que Rui Jorge vai cumprir período de isolamento, conforme manda o protocolo, o que o afasta do duplo compromisso da seleção com Chipre, de apuramento para o Europeu.

Será Romeu Almeida, adjunto do selecionador, a assumir o comandar Portugal nos dois jogos frente a Chipre, na sexta-feira e na próxima terça.

A FPF adianta, ainda, que, como medida preventiva, foi realizada nova ronda de testes rápidos à Covid-19 a todos os elementos da comitiva nacional. Dessa leva de testes, não foi detetado mais nenhum caso.



Portugal segue no primeiro lugar do grupo D de apuramento para o Europeu, com nove pontos, após três vitórias em três jogos. Em segundo, está a Grécia, com oito pontos. Chipre completa o pódio, com sete.

A seleção nacional de sub-21 visita os cipriotas na sexta-feira, às 16h00, e recebe-os quatro dias depois, a 16 de novembro, às 19h15, em Faro.