Fernando Santos admite poupar amarelados frente à Irlanda

Fernando Santos admite poupar, frente à República da Irlanda, um ou mais dos jogadores que estão em risco de exclusão para a receção à Sérvia, jogo decisivo para o apuramento para o Mundial 2022.

João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, João Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota falharão o jogo com a Sérvia se virem um cartão amarelo com a Irlanda. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o selecionador garantiu que dorme "descansado a colocar em campo qualquer jogador". A possibilidade de poupanças baseia-se no "subconsciente" - não na dúvida sobre o compromisso de qualquer um dos seus pupilos.

"Quando sabes que há um amarelo que pode tirar-te do próximo jogo, no subconsciente pode ter influência, mesmo que não queiram. Vou pensar. Vamos colocar uma equipa forte. É olhar, ver os perfis dos jogadores, ver como é que vão estar em campo e reagir ao facto de um amarelo poder tirá-los do jogo seguinte. Mas acredito em todos os jogadores. Durmo descansado a colocar em campo qualquer jogador", sublinhou.

Ter bola e equilíbrio

Frente à República da Irlanda, a seleção nacional terá de "ter bola e circulá-la bem, mas ter equilíbrio para recuperá-la quando a perder".

"Vai ser um jogo duro, a República da Irlanda é uma seleção muito embalada pelo público, que disputa cada lance e nunca sai do jogo. É uma equipa que gosta de sair a jogar e, quando não pode, explora bem as transições. Não podemos achar que a Irlanda é uma equipa forte só nas bolas paradas, senão vamos sofrer", advertiu Fernando Santos.

Portugal joga na quinta-feira em Dublin, com a Irlanda. No domingo, na Luz, com a Sérvia, define quem vence o grupo e se apura diretamente para o Mundial 2022. O segundo classificado terá acesso a um "play-off".

Os dois jogos da seleção nacional estão marcados para as 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.