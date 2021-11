Falta de opções à esquerda não preocupa seleção que tem "o melhor lateral do mundo"

"Qualquer um deles joga à esquerda. O Dalot na seleção nacional jogou à direita e à esquerda, o Nélson na equipa dele [Wolverhampton] também joga muitas vezes à direita e à esquerda, o Cancelo também. Tomaremos as opções que entendermos serem as melhores para a equipa", vincou.

Raphael Guerreiro foi dispensado devido a lesão e Nuno Mendes está castigado, o que deixa Portugal sem laterais-esquerdos para a penúltima jornada de qualificação para o Mundial 2022. Contudo, Fernando Santos não está preocupado, pois os três laterais-direitos que convocou - Diogo Dalot, Nélson Semedo e Cancelo - podem, também, jogar do outro lado.

"Atualmente, na minha perspetiva, João Cancelo é, seguramente, o melhor lateral do mundo", declarou o selecionador nacional, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida em Dublin.

Fernando Santos não está preocupado com a falta de opções para a esquerda da defesa, para o jogo com a República da Irlanda. Muito menos quando, na sua opinião, tem o melhor lateral de todos na seleção.

Nuno Mendes está castigado no próximo jogo e Rapha(...)

É, precisamente, à esquerda que João Cancelo tem alinhado nos últimos jogos pelo Manchester City. As exibições do internacional português, de 27 anos, até já levaram o colega Phil Foden a classificá-lo como o melhor lateral-direito do mundo a nível ofensivo. Fernando Santos concorda.

Portugal joga na quinta-feira em Dublin, com a Irlanda. No domingo, na Luz, com a Sérvia, define quem vence o grupo e se apura diretamente para o Mundial 2022. O segundo classificado terá acesso a um "play-off".

Os dois jogos da seleção nacional estão marcados para as 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.