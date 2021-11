Danilo prefere o meio-campo, mas está pronto para jogar a central na seleção

Danilo Pereira admite que prefere jogar a médio, mas está pronto para ajudar a seleção nacional como defesa-central. O jogador do PSG tem sido chamado na qualidade de defesa, para além de Rúben Dias, Pepe e Fonte.

"São opções cada jogador tem as suas características. eu tenho a valência de poder jogar a médio e a defesa-central. é uma alternativa muito válida e uma hipótese de ajudar a equipa. Não sinto pressão por e jogar a defesa ou médio. Mas também não digo que me sinto melhor a central, porque sou médio de origem, mas estou muito confortável nessa posição", disse, em conferência de imprensa.

Portugal defronta a Irlanda no penúltimo jogo de qualificação para o Mundial 2022. Danilo espera vencer a primeira de duas finais.

"O foco principal está sempre no primeiro jogo, que é a Irlanda. Pensamos no jogo da Sérvia porque são duas finais, mas o mais próximo é a Irlanda, que é um adversário muito combativo, que mostrou no outro jogo que é muito complicado desbloquear o jogo", atira.