Bernardo é baixa na seleção para a República da Irlanda

Fernando Santos confirmou, esta quarta-feira, que Bernardo Silva não jogará com a República da Irlanda, de apuramento para o Mundial 2022.

"O Bernardo apresenta muitas queixas musculares e não me parece que tenha condições para ir a jogo. Sendo assim, é preferível não estar", explicou o selecionador nacional, em declarações à Sport TV.



O médio do Manchester City falhou o último treino de preparação para a visita a Dublin, com queixas musculares. Agora, confirma-se a baixa.

Em conferência de imprensa, no entanto, Fernando Santos garantiu que conta com Bernardo Silva para a receção à Sérvia, no domingo, no Estádio da Luz, jogo que será decisivo para o acesso ao Qatar:

"É a indicação que temos. O Bernardo chegou muito cansado e queixoso, mas está a recuperar bem e acreditamos que terá condições de jogar com a Sérvia. Por isso, ele nem vai viajar connosco para a Irlanda, nem faria sentido. Lá não tem as melhores condições para continuar o tratamento que tem feito. Fica aqui [Portugal] com um dos nossos terapeutas, para que, na sexta-feira, possa voltar a integrar os treinos connosco."

As duas finais que faltam

Fernando Santos já foi obrigado a mexer na convocatória original, devido às lesões de Anthony Lopes, João Mário e Rafa. Recebeu, em troca, José Sá e Gonçalo Guedes, que voltaram a trabalhar com o grupo.

Portugal joga na quinta-feira em Dublin, com a Irlanda. No domingo, na Luz, com a Sérvia, define quem vence o grupo e se apura diretamente para o Mundial 2022. O segundo classificado terá acesso a um "play-off".

Os dois jogos da seleção nacional estão marcados para as 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.