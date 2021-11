Rafael Leão: "A vontade de estar no Mundial torna-nos mais fortes"

"São duas seleções muito fortes. Vamos entrar focados de que é um jogo muito importante. A Irlanda é equipa muito forte, competitiva, mas vamos entrar com vontade de ganhar, porque somos Portugal. É importante conquistarmos os três pontos para ficarmos em primeiro lugar no grupo", afirma o jogador, em conferência de imprensa.

Leão revela que a mensagem que Fernando Santos transmite é que Portugal tem pela frente "duas finais", mesmo sabendo que, independentemente do resultado com a Irlanda, o jogo decisivo será com a Sérvia. O discurso passa por não desvalorizar os irlandeses.

O avançado do Milan diz que a mentalidade da equipa será determinante para concretização do objetivo: "A vontade de nos qualificarmos vai tornar-nos fortes e vai manter-nos concentrados". Concentração que será, define, ingrediente necessário para vencer os dois jogos.

Rafael Leão não atribui peso diferente aos jogos com Irlanda e Sérvia, que Portugal tem pela frente na reta final do apuramento para o Mundial 2022, e manifesta confiança no apuramento direto para o Catar.

Rafael Leão, de 22 anos, estreou-se pela seleção principal em outubro e volta a estar nas escolhas de Fernando Santos. Apesar de ser um elemento novo no grupo, o jogador já se sente da casa.

"Fui muito bem recebido. Tive boa prestação na seleção, mas sou mais um. São dois jogadores que eu admiro muito e tento sempre aprender com eles", observa.

O avançado formado no Sporting foi, ainda, questionado sobre o facto de partilhar balneário em Itália com Ibrahimovic e na seleção com Ronaldo. Quem prefere? "Estou mais contente por partilhar o campo com o Cristiano Ronaldo", responde.



Portugal está no segundo lugar do Grupo A, a um ponto da Sérvia, mas tem mais um jogo para realizar do que o seu adversário. A equipa de Fernando Santos joga com a República da Irlanda na quinta-feira, às 19h45. À mesma hora, mas no domingo, recebe a Sérvia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.